Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции

Цель прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью - обезопасить граждан нашей страны, которые путешествуют авиатранспортом.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В ответ на вопрос, с какой целью Украина прекратила авиасообщения с Беларусью, Тимошенко сказал: "Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель - мы защищаем граждан Украины, путешествующих (авиационным транспортом. - Ред.) над другими странами. Вы видели примеры (задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. - Ред.) на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают".

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Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.