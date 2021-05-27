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Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции

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Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции
Цель прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью - обезопасить граждан нашей страны, которые путешествуют авиатранспортом.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В ответ на вопрос, с какой целью Украина прекратила авиасообщения с Беларусью, Тимошенко сказал: "Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель - мы защищаем граждан Украины, путешествующих (авиационным транспортом. - Ред.) над другими странами. Вы видели примеры (задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. - Ред.) на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают".

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Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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  • Tesoro Malu
    Специально посмотрела летит узбекский, неско(ько кацапских самолетов ( да еще из Сербии- но про Сербию и так все понятно и давно)
  • Спадарыня Марыся
    Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 2660
  • Спадарыня Марыся
    По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.

    Летать над Беларусью отказались British Airways, Air France, польская LOT, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.
    По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings, украинская МАУ, немецкая Air Hamburg, AirX Charter из Мальты.
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