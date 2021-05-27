Тихановская анонсировала проведение 29 мая акции солидарности с народом Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о проведении в ближайшую субботу международной акции солидарности с жителями своей страны.

"Мы объявили 29 мая - дату задержания Сергея Тихановского - днем солидарности", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, в этот день в различных странах мира ожидается "глобальный пикет солидарности" с участием местных политиков и представителей белорусской диаспоры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тихановская ожидает, что жители самой Беларуси в этот день поддержат друг друга "возможными способами - уличными акциями, символами и письмами политзаключенным".

Муж Светланы Тихановской - Сергей в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Тогда документы на регистрацию кандидатом в президенты подала его жена, она была зарегистрирована, а Тихановский возглавил ее инициативную группу. 29 мая 2020 года в Гродно Тихановский был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии ему было вменено нарушение ряда статей Уголовного кодекса.

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