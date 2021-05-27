Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили режим "тишины", - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки враг осуществил обстрел из противотанковых пушек.
В направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
Украинские воины открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.