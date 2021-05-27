Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен

ЕС объявил о новой помощи в размере €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

"Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи €25,4 млн для помощи людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - написала Урсула фон дер Ляйен.

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Согласно заявлению, опубликованном на сайте Еврокомиссии, с начала конфликта на Донбассе на общий объем гуманитарной помощи ЕС достиг €190 млн.

"Заявленное сегодня финансирование поможет людям, пострадавшим от последствий конфликта, получить доступ к медицинским услугам, включая повышение уровня готовности и реагирования на пандемию COVID-19, а также к услугам по получению защиты, в частности юридической поддержки", - говорится в тексте заявления.

В частности, выделанная помощь позволит отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы, а также обеспечит наиболее уязвимых лиц средствами для удовлетворения базовых потребностей и доступ к питьевой воде и образованию в условиях чрезвычайных ситуаций.

Приоритетными будут потребности уязвимых категорий населения, таких как пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.