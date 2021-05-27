Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обязал ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), ООО "НАШ 365" (спутниковый телеканал "НАШ") и ООО "ТРК "112-ТВ" (спутниковый телеканал "112 Украина") уплатить штрафы в размере 25% лицензионного сбора за распространение призывов к разжиганию войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Нацсовета.

NewsOne обязали уплатить штраф в размере 114 тыс. грн за высказывания гостя программы "Эпицентр украинской политики" Вячеслава Пиховшека, поскольку ни ведущая, ни телерадиоорганизация не приняли мер для пресечения правонарушения в эфире. Передача транслировалась 4 января в прямом эфире, а на следующий день - в повторе.

Телеканал "112 Украина" должен уплатить 114 тыс. грн штрафа за высказывания в передаче "Голос народа" (29-31 января), где экс-нардеп Петр Симоненко заявил, что в Украине на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей продолжается внутренний конфликт, назвав происходящее "гражданской войной".

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Телеканал "НАШ" получил сразу две штрафные санкции на общую сумму 228,135 тыс. грн. Штраф за трансляцию 15-16 декабря 2020 года в передаче "Марафон" высказываний экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который отрицал участие в вооруженной агрессии России против Украины вооруженных сил РФ. И штраф за трансляцию 15 января текущего года в передаче "Марафон" высказываний народного депутата V-VII созывов Верховной Рады Елены Бондаренко. Она в эфире называла военнослужащих Вооруженных сил Украины "преступниками".

Помимо штрафов, телеканалу "НАШ" назначена еще одна внеплановая проверка за эфир ток-шоу "Марафон" от 4 мая, где в высказываниях гостя передачи Петра Симоненко СБУ были зафиксированы признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

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