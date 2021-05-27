Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ

Софье Сапеге вручили подозрение по части 3 статьи 130 УК РБ.

Об этом пишет телеграм-канал "Беларусь головного мозга", сообщает Цензор.НЕТ.

27 мая Софию Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни. По этой статье девушке грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным "Русской службы Би-би-си", которая ссылается на источники, помимо этого Сапегу также подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ, до 3 лет лишения свободы) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК РБ, до 15 лет лишения свободы).

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Официальной информации о статусе Сапеги и о том, фигурантом какого дела она является, до сих пор нет.

Сапегу задержали 23 мая вместе с белорусским журналистом, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем при экстренной посадке в Минске направлявшегося из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".

Сапегу арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ. Провластный Телеграм-канал опубликовал видео, на котором она говорит, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов. Адвокаты до сих пор не могут попасть к девушке.