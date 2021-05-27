Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ

Прокуроры из Молдовы обратилась к украинским коллегам за юридической помощью в расследовании похищения экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker, информирует Цензор.НЕТ.

Молдавские прокуроры запросили информацию о самом Чаусе, а также о 12 гражданах Украины и еще двух сотрудниках украинского посольства в Молдове. К запросу прокуроры прикрепили копии паспортов и попросили украинских коллег сообщить, если номера паспортов совпадают с фотографиями владельцев. Также прокуроры запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдовой.

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Молдавские прокуроры несколько раз подчеркнули, что речь идет о деле, не связанном с политическим преследованием. Кроме того, прокуроры попросили уточнить, расследует ли Украина обстоятельства похищения Чауса.

Прокуроры также отметили, что 3 апреля в Молдове открыли уголовное дело о похищении экс-судьи. Они попросили украинских коллег признать его потерпевшим и допросить по делу о похищении в случае, если они "установят его местоположение".

Кроме того, прокуроры попросили срочно рассмотреть их запрос, пока не уничтожены следы преступления.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.