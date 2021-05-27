За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ

После начала действия обновленного режима прекращения огня в июле 2020 г. в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атаки России продолжают уносить жизни украинских военнослужащих и разрушать гражданскую инфраструктуру, ухудшая и без того тяжелое положение гражданского населения. Со времени последнего обязательства о прекращении огня в июле 2020 года и по минувшее воскресенье погибли 37 украинских военных, еще 115 получили ранения. Сегодня вблизи Новотошковского в результате снайперского огня российских вооруженных формирований погиб еще один украинский военный ", - сообщил Цимбалюк.

Украинский посол также указал на то, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила: минометный обстрел жилого района города Марьинка Донецкой области 20 мая был осуществлен с восточного направления - там, где находятся российские оккупационные войска. Кроме того, 24 мая российские вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса село Шумы, "несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее для проведения ремонтных работ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО

Глава миссии Украины при ОБСЕ обратил внимание иностранных делегаций на данные отчетов СММ, согласно которым количество нарушений режима прекращения огня уже превысило среднесуточные показатели 2020 года. При этом большая часть обстрелов осуществляется из запрещенного минскими договоренностями вооружения.