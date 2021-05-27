Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы
Об этом Путило заявил во время пресс конференции в Варшаве 27 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
Путило рассказал, что угрожают также его окружению и сторонникам. Он отметил, что необходимо "беспрецедентное давление на режим Александра Лукашенко". Такими мерами, по его словам, могут стать экономическая, политическая и транспортная блокировки Беларуси.
"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы", - сказал Путило.
Также в пресс конференции приняли участие отец и мать Романа Протасевича. Они обратились к лидерам Евросоюза и США с просьбой помочь в сложной ситуации.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.