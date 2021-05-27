ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Марией Шмид.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"С украинской стороны в мероприятии также приняли участие глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, со стороны ОБСЕ - специальный представитель действующего председателя Организации в Украине Хайди Грау и председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Собеседники обсудили итоги встречи советников лидеров стран - участниц Нормандского формата, состоявшейся 26 мая во формате видеоконференции, а также ситуацию на Донбассе и ход работы миссии ОБСЕ в Украине", - отмечается в сообщении.

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Андрей Ермак сообщил, что сегодня на Донбассе снайперским выстрелом был убит украинский военный.

"Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли ", - отметил он.

Руководитель Офиса Президента поблагодарил миссию ОБСЕ за усилия в направлении возвращения мира в Украину. Андрей Ермак отметил поддержку Германии и Франции в рамках Нормандских переговоров.

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Со своей стороны Генеральный секретарь ОБСЕ поблагодарила за высокую оценку усилий представителей Организации. Она добавила, что представители СММ прилагают максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Хотела бы подчеркнуть необходимость того, чтобы линия соприкосновения в коем случае не стала линией раскола или раздела. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять соответствующую гуманитарную поддержку. Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению. Конечно, COVID-19 внес свои коррективы в реалии - на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. Очень благодарна Украине за то, что с вашей стороны КПВВ остаются открытыми", - сказала Хельга Мария Шмид.

В то же время она отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

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"Более 90% этих случаев - по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция - увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии ", - отметила Генеральный секретарь ОБСЕ.

Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона акцентирует внимание на этих проблемах во время переговоров на всех международных площадках. Он добавил, что возможности решения указанных проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.

"Мы не остановимся, у нас нет другой альтернативы, и мы должны прекратить эту войну и вернуть наши территории. Даже если необходимо будет сделать тысячу попыток и только одна из них получит шанс достичь результата ", - отметил руководитель Офиса Президента.