Эксперты проверили качество бензина А-95 двенадцати сетей АЗС

Эксперты Института потребительских экспертиз, провели рейд по наиболее популярным сетям АЗС и проверили наиболее популярный 95-й бензин. Для исследования были отобраны образцы 12 сетей – ОККО, SHELL, PARALLEL, KLO, Prime, Укрнафта, Avantage 7, Фактор, БРСМ-нафта, МОТТО, SunOil и АС Ойл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института потребительских экспертиз.

Результаты, полученные в лаборатории были разделены на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

Из 12 участников в "зеленую" зону попали 5 образцов - ОККО, SHELL, KLO (топливо украинского производства SHEBEL), PARALLEL и Prime. При проверке октанового числа все образцы этой группы показали отличный результат – "запас" у всех оказался в районе единицы. Наибольший обнаружен у ОККО (96,2 ед.), SHELL (96,2 ед.) и сети Prime (96 ед.). PARALLEL и KLO – по 95,9 ед. По содержанию серы всё топливо соответствовало нормативам Евро 5. Минимальные значения идентифицированы у SHELL и ОККО (3,9 и 4 мг/кг соответственно), у PARALLEL, KLO и Prime - значения в пределах 5 мг/кг. "Это однозначный маркер заводского происхождения топлива", - отмечают эксперты.

В "синей" зоне оказались сети АЗС Avantage 7, Фактор и Укрнафта. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечает всем требованиям ДСТУ, но без "запаса".

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В "красную" зону попали образцы, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, SunOil и АС Ойл. Во всех четырёх случаях был обнаружен недостаток "октана" - БРСМ-нафта (92,8 ед.), МОТТО (94,2 ед.), SunOil (94 ед.). В пробе АС Ойл - 88,2 единиц. По мнению экспертов, такие показатели октанового числа свидетельствуют о кустарном происхождении топлива, с завода такое топливо не вышло бы. Сера была превышена более чем в полтора раза в образцах SunOil и АС Ойл, а с бензолом – 1,5 превышение у них же, и более, чем двукратное – у МОТТО. Вредоносные амины были обнаружены в образце SunOil. Во фракционном составе пробы БРСМ-нафта была обнаружена особенность – поздно наступающая температура выкипания, что может привести к проблемам при запуске двигателя, а также разжижению масла в картере.

"Итоги исследования показали чёткую тенденцию к увеличению на рынке большого количества некондиционного топлива полу- и кустарного производства в определённых сетях. При этом цена на такой "продукт" не так уж и низка", - говорится в исследовании ИПЭ. При этом, большие сети, такие как ОККО, SHELL и PARALLEL гарантированно реализуют топливо с европейских и белорусских НПЗ. Также эксперты отметили стабильно высокое качество топлива украинского производства SHEBEL.