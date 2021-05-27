Выявлена схема хищения 1,8 млн грн при строительстве социальных объектов для армии, - СБУ
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По оперативной информации, схему хищения разработали чиновники Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Они действовали в сговоре с подрядными организациями.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что организаторы вносили в акты выполненных работ завышенные данные о стоимости материалов и объемах выполненных работ. По заключению экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили свыше 1,8 млн грн.
Сейчас одному из подрядчиков сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.