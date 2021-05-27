Решение апелляции по оставлении меры пресечения Медведчуку подтверждает отсутствие давления власти на суд, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Каким образом я могу на него реагировать? Как и на все решения судов. Если бы там что-то было с моей точки зрения неправосудное, я бы пошла в Высший совет правосудия. В этом решении суда оснований для этого нет", - заявила Венедиктова в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" в четверг вечером, комментируя решение Апелляционного суда, подтвердившего решение суда первой инстанции об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению генпрокурора, суд продемонстрировал взвешенный подход к перспективе других судебных процессов.

"Мы понимаем, что такие процессы могут иметь свое продолжение и в Европейском суде по правам человека… Поэтому, в принципе, это (решение апелляционного суда – ред) может и гарантия того, что нет никакого давления власти на эти уголовные процессы", - отметила Венедиктова.

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"Нам надо завершить следствие… зайти в суд. Я считаю, что для нас это уже победа – когда обвинительный акт зайдет в суд", - подчеркнула генпрокурор.

Отвечая на уточняющий вопрос, оказывалось ли на нее какое-либо давление в этом деле, Венедиктова сказала: "Нет".

"Моя задача – быть главным юристом страны. И если есть уголовное производство с громким именем… генеральный прокурор не должен колебаться, а смотреть за чистотой, юридической грамотностью, законностью и обоснованностью подозрения. А если генпрокурор колеблется, думает о своей шкуре и как ему будет через 2-3 года, то это, извините, не генеральный прокурор", - добавила она.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.