Выдача "паспортов ЛДНР" является средством легализации на временно оккупированной территории наемников, прибывших из РФ, - Русинов

Принудительная паспортизация жителей временно окупппированных територий в Донецкой и Луганской областях проходит в два этапа. Сначала людей заставляют получать "документ" одной из псевдореспублик, а потом паспорт гражданина РФ. При этом, под видом паспортизации легализуют наемников, которые приезжают на временно оккупированные территории из России.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгений Русинов.

"В указе Владимира Путина написано, что получить паспорт гражданина РФ по упрощенной системе могут граждане Украины, которые постоянно проживают на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. И для этого необходимы документы, подтверждающие личность. В том числе и украинский паспорт. Впрочем, как показывает практика, руководители оккупационных администраций выбрали свой алгоритм - выдавать два "документа", - объяснил он.

Если человек не получит "паспорт" псевдореспублики, он не сможет устроится на работу в учебные, медицинские и ряд других учреждений.

"Через принудительный характер "паспортизации" нарушаются нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан. Навязыванием "паспортов" усиливается зависимость населения от оккупационной администрации, создается система подавления гражданского неповиновения. По данным СБУ, выдача "паспортов ЛДНР" также является средством легализации на временно оккупированной территории наемников, прибывших из РФ", - отметил он.

По словам Русинова, в настоящее время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в общем выдано более 450 тыс. паспортов гражданина РФ (из них более 250 тыс. - Донецкая область и около 200 тыс. - Луганская область) гражданам Украины.

Также выдано паспортов гражданина "ДНР" около 700 тыс., "ЛНР" – 650 тыс.

Для этого на временно оккупированных территориях организована работа 40 пунктов приема документов. Также на территории РФ размещено 9 пунктов выдачи паспортов гражданина РФ.

Он подчеркнул, что незаконное предоставление гражданства РФ жителям временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей организовано Российской Федерацией в нарушение ч. 2 ст. 14 ч. 3 ст. 29, ст. 30 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и п. 16 устава Организации объединенных наций (р. 1945) для последующего использования со стороны РФ указанного юридически ничтожного факта установления правоотношений между жителями этих территорий и РФ для осуществления военно-политического давления на руководство Украины и ее международных партнеров.

"Для прекращения указанной противоправной деятельности органами Службы безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств объявлено заочные подозрения "начальнику МС МВД ДНР", его "заместителю" и "начальнику отдела МС Донецкого городского управления МВД ДНР", а также начальнику "Управление МС МВД ЛНР", его "заместителю" и "начальникам отделов МС Краснодонского ГРО и Кировского ГО МВД ЛНР" по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц). Указанные лица объявлены в розыск", - рассказал Русинов.

С полным текстом интервью Евгения Русинова можно ознакомиться тут.