Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь

Россия приостановила выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям, которые летят в РФ, минуя воздушное пространство Беларуси.

Об этом рассказали в пресс-службе самих авиакомпаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бабель".

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — сообщили в одной из авиакомпаний.

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В связи с этим там решили отменить рейс из Вены в Москву. Накануне подобная ситуация произошла и с компанией Air France — Россия второй день подряд не выдает разрешение на рейсы из Парижа в Москву в обход Беларуси.

В РФ уже сообщили, что пассажиров рейсов французской авиакомпании заберет российский перевозчик "Аэрофлот".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.