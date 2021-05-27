Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств

По версии следствия, Александр Каськив для легализации украденных у государства денег организовал покупку более чем 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), информирует Цензор.НЕТ.

Местонахождения Александра Каськива неизвестно, подозрение ему направили по адресу регистрации.

Следствие установило, что Госинвестпроект выдавал займы двум частным компаниям на реализацию национальных программ на сумму в 259 миллионов гривен. Эти компании имели признаки фиктивности и были связаны с руководством Госинвестпроекта.

Читайте: Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ

Полученные средства были перечислены на счета иностранных компаний на Кипре, бенефициаром которых был родной брат Каськива. Впоследствии компании приобрели доли в уставных капиталах украинских компаний, которые скупили более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях.

Александр Каськив с 2019 года находится в розыске Интерпола, ему присвоили "красную карточку".

Также читайте: Юрист Каськива через суд заставляет прокуратуру отозвать уведомление о подозрении одному из фигурантов "дела Госинвестпроекта"

5 апреля Киевский апелляционный суд отменил заочный арест родного брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра. В конце мая Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о хищении в Госинвестпроекте.