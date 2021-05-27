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США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе

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США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе
Соединенные Штаты призывают Россию прекратить вооруженные провокации на востоке Украины и придерживаться достигнутого при посредничестве ОБСЕ режима прекращения огня.

Об этом временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила во время онлайн-заседание Постоянного совета этой организации в четверг, 27 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Важно помнить, что украинские солдаты и гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения в результате агрессии России. Мы призываем Россию полностью отказаться от наращивания военных сил и вернуться к соблюдению прекращения огня, достигнутого при посредничестве ОБСЕ", - заявила она.

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Представительница США указала на то, что большое количество российских войск продолжает оставаться вдоль границы с Украиной, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины вдоль линии соприкосновения на временно оккупированной украинской территории.

"Прошло почти два месяца с тех пор, как Украина инициировала механизм снижения рисков, предусмотренный в пункте 16 Венского документа, учитывая агрессивное и одностороннее наращивание российских военных сил в марте и апреле. Москва отказалась предоставить существенную ответ", - отметила Остриен.

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По ее словам, действия России усилили напряжение в и без того нестабильном регионе. "Благодаря сдержанности Украины в отношении этой российской военной деятельности, эскалации конфликта на Донбассе не произошло, но насилие продолжается ежедневно", - заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Василь Бабак
    Дід Байден скочується до рівня старої шльондри Європи.
    Тьху ***.
    Гидко бачити і чути це плазування перед півтораметровим ******.
  • Igor Lemke dd5e2437
    Я не врубаюсь це вони дурня вмикають чи настільки тупі ?? О то курва путен зараз всьо бросит і зробить мир на Донбасі(!) це з якого бодуна. ??
  • Paul Solian
    это уже звучит как троллинг
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