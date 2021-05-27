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Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине. ФОТО

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В поселке Заря Днепровского района Днепропетровской области на фасаде общеобразовательной школы открыли памятную доску ее герою-выпускнику - Сергею Ткаченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине 01

Солдат, стрелок бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины Сергей Ткаченко погиб в пгт Врубовка Попаснянского района Луганской области.

Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине 02

Награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" и знаком "За доблестную службу" посмертно.

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Мемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине 03

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