Глава МИД Германии Маас заявил о начале "большой и длительной санкционной спирали" против Лукашенко
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом заявил Маас перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Лиссабоне в четверг, 27 мая.
Действия Лукашенко "настолько неприемлемы", что ЕС не удовлетворится небольшими шагами в введении санкций, подчеркнул немецкий министр.
По его словам, Евросоюз намерен прибегнуть к "значительных санкций в отношении экономической структуры и платежного оборота в Беларуси". Маас также отметил, что время, когда ЕС готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение более 400 политических заключенных в стране.
"Пока этого не произошло, со стороны Европейского Союза не будет послаблений, когда речь идет о введении новых санкций", - подчеркнул глава МИД ФРГ.
Кроме того, важно поднять тему ситуации в Беларуси в диалоге с Москвой, отметил глава МИД Германии. "Все знают, что без России (...) у Лукашенко не было бы будущего в Беларуси", - заявил он. Маас также поздравил предстоящей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и призвал их обсудить на ней в том числе белорусский вопрос.