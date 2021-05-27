В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Луцке правоохранители задокументировали схему вымогательства и получения взятки проректором государственного технического вуза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Во время проведения следственных действий установлено, что проректор одного из луцких вузов, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, с целью собственного обогащения требовал и получил тысячу долларов за беспрепятственное предоставление в аренду складских помещений для их использования в хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 мая, правоохранители задержали взяточника "на горячем" прямо в служебном кабинете.

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Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины, объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.