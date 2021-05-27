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В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

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В Луцке правоохранители задокументировали схему вымогательства и получения взятки проректором государственного технического вуза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

"Во время проведения следственных действий установлено, что проректор одного из луцких вузов, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, с целью собственного обогащения требовал и получил тысячу долларов за беспрепятственное предоставление в аренду складских помещений для их использования в хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 мая, правоохранители задержали взяточника "на горячем" прямо в служебном кабинете.

В Луцке проректор технического вуза задержан при получении 1 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

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Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины, объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 9bae4559
    Так ставка доцента зі ступенем к.т.н 8000 (я вже не кажу про асистентів), а в сільпо на касі 12000...тому і хабарники...бо їсти теж хочуть
  • Vitaliy ua
    а потім виходять з вузів ківи...
  • Walter Donovan 0b034015
    ви подивіться на шафи -книг не має, є тільки чайний сервс та збоку пляшечка вина (коньяка) проректор однако. Ківа хоч буквар читає.
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