"Венедиктова: Россия отказала в экстрадиции Януковича..."

Россия отказалась выдать Украине беглого президента Виктора Януковича. Украина собирается повторить запрос. Подспорьем может стать законопроект о заочном осуждении.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Мы подавали на экстрадицию – Россия нам отказала. Мы будем еще подавать на экстрадицию. Сейчас есть шесть базовых производств, по которым мы движемся. Сейчас Рада приняла закон о "заочке", президент подписал – думаю, это будет толчком в этих процессах", – сказала она.

По словам генпрокурора, международный розыск, в котором находится Янукович, – один из этапов уголовного процесса.

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"Всегда проблематика в выставлении карточек Интерпола. Интерпол не очень любит выставлять карточки по ст. 111 (государственная измена), потому что это часть блока, где политические производства. Что касается Януковича, там нет незакрытого гештальта. На самом деле у него есть приговор, который уже вступил в законную силу 2 октября 2020-го. Он приговорен к 13 годам лишения свободы", – отметила Венедиктова.