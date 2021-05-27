"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать"

Редакция "Зеркала недели" ответила на слова замглавы ОП Михаила Подоляка, который ранее сказал, что к журналистам попал не тот текст законопроекта об олигархах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Редакция "Зеркала недели" заявила, что реакция советника председателя ОП Михаила Подоляка на статью о законопроекте об олигархах не заставит журналистов выдать свой источник и попросила не благодарить, если после их материала качество документа улучшится.

"Михаилу Подоляку врать как дышать. Если ОП хочет таким образом вынудить ЗН выдать источник – не получится. А если, сняв реакцию на свое хитро-убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только за. Не благодарите", - заявили в "Зеркале недели".

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Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений.