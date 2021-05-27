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"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать"

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"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать"
Редакция "Зеркала недели" ответила на слова замглавы ОП Михаила Подоляка, который ранее сказал, что к журналистам попал не тот текст законопроекта об олигархах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Редакция "Зеркала недели" заявила, что реакция советника председателя ОП Михаила Подоляка на статью о законопроекте об олигархах не заставит журналистов выдать свой источник и попросила не благодарить, если после их материала качество документа улучшится.

"Михаилу Подоляку врать как дышать. Если ОП хочет таким образом вынудить ЗН выдать источник – не получится. А если, сняв реакцию на свое хитро-убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только за. Не благодарите", - заявили в "Зеркале недели".

Читайте: Опубликован законопроект "Слуг народа" про олигархов: это медийное рейдерство - ЗН

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    а вы помните этого гандона (без скобок)?!.. это Подоляк.. "Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 1742
    "Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 2850
  • Віктор c1638d64
    У него даже морда типичного полицая из кинофильмов о Великой Отечественной. Боже, сколько ж всякого говна всплыло в Украине при Зеленском...
  • Владимир Николенко 123e1460
    на фото какой-то криминальный авторитет?
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