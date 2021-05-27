Адвокат после встречи с Протасевичем заявила, что "все в порядке, он веселый, позитивный"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".
По словам его адвоката, с Протасевичем "все в порядке, он бодрый, позитивный, веселый, волноваться не о чем".
Из-за соглашения о неразглашении адвокат не может точно сказать, где находится Протасевич и в каком статусе. "Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего", - сказала адвокат Инесса Аленская.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.