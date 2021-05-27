ICAO будет расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси
Об этом информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс.
"Министр транспорта Имон Райан приветствует решение ICAO начать расследование инцидента, который произошел в Беларуси 23 мая, связанного с принудительной посадкой рейса Ryanair и задержанием журналиста и еще одного пассажира", - говорится в сообщении ирландского транспортного ведомства.
В нем отмечается, что цель расследования - установить, "были ли нарушены международное законодательство или установленные нормы".
Министр отметил, что, как ожидается, промежуточный доклад ICAO должна представить до 25 июня.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.