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Счетная палата: Украина потеряла на закупке "пакетов малыша" 129 млн грн

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Счетная палата: Украина потеряла на закупке "пакетов малыша" 129 млн грн
"Пакеты малыша" в течение 3 лет закупали под видом проектов международной технической помощи. По факту помощь не предоставлялась, но государство при этом оплачивало услуги международного посредника. С 2018 года на таких закупках Украина потеряла 129 миллионов гривен.

К таким выводам пришла Счетная палата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

В 2018 - 2020 гг. должны были реализовываться два проекта международной технической помощи, в рамках которых и закупали "пакеты малыша". На деле же помощь не была получена, 2,5 миллиарда гривен на закупку "бэби-боксов" выделили из бюджета.

При этом облгосадминистрации и Минсоцполитики заплатили за услуги международного посредника 45,5 миллиона гривен. Также органы соцзащиты облгосадминистраций дополнительно неправомерно потратили на оплату услуг по управлению проектами более 83 млн грн за счет субвенций из госбюджета.

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По данным аудиторов, 84% из выделенных денег (2,1 миллиарда гривен) использовали без прозрачной системы закупок и неконкурентным способом.

Материалы аудита передали в Офис генпрокурора, НАБУ и СБУ. "Счетная палата по итогам аудита рекомендует Минсоцполитики принять меры по возврату бюджетных средств в порядке возмещения причиненных убытков", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Грося накрав у загашник 130 лярдів і передав їх кловуну, а той все просрав.
  • POWER 15b00d0a
    конченная страна, нету реальной власти и настоящих органов, карающих за преступления. Страна под управлением криминала.
  • АЛЕКС БОС
    Украина всё время теряет деньги.
    А можно узнать то место где потерянные деньги собираются?
    Очень нада!!!
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