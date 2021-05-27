Работа над санкциями ЕС против режима Лукашенко будет ускорена, - Боррель

Министры иностранных дел ЕС, которые провели неформальную встречу в Лиссабоне, согласились ускорить работу по принятию нового пакета санкций против режима Александра Лукашенко и пригласить на встречу в июне лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили вопросы Беларуси, принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, которая была инспирирована белорусским режимом. Как во время заседания Европейского совета отметили наши лидеры, такие действия являются неприемлемыми ", - сказал высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что лидеры европейских государств и правительств выразили четкую позицию по этому инциденту, которая нуждается сейчас в практической имплементации другими структурами Евросоюза, в частности Советом министров ЕС по иностранным делам.

"Мы должны двигаться более быстро по санкциям. Эта работа уже началась, и Совет ЕС примет это решение в удобное время. Мы также согласились пригласить госпожу Тихановскую для обмена мнениями во время следующего заседания Совета министров по иностранным делам в июне. Она уже принимала участие в такой встрече министров ", - сказал Боррель.

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