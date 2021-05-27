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Работа над санкциями ЕС против режима Лукашенко будет ускорена, - Боррель

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Работа над санкциями ЕС против режима Лукашенко будет ускорена, - Боррель
Министры иностранных дел ЕС, которые провели неформальную встречу в Лиссабоне, согласились ускорить работу по принятию нового пакета санкций против режима Александра Лукашенко и пригласить на встречу в июне лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили вопросы Беларуси, принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, которая была инспирирована белорусским режимом. Как во время заседания Европейского совета отметили наши лидеры, такие действия являются неприемлемыми ", - сказал высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что лидеры европейских государств и правительств выразили четкую позицию по этому инциденту, которая нуждается сейчас в практической имплементации другими структурами Евросоюза, в частности Советом министров ЕС по иностранным делам.

"Мы должны двигаться более быстро по санкциям. Эта работа уже началась, и Совет ЕС примет это решение в удобное время. Мы также согласились пригласить госпожу Тихановскую для обмена мнениями во время следующего заседания Совета министров по иностранным делам в июне. Она уже принимала участие в такой встрече министров ", - сказал Боррель.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    ну теперь с поставками океанической рыбы и морепродуктов на голодающую парашу будет бульбохуйлу потруднее. зато легко устроит студентам и школьникам третий трудовой семестр по сбору колорадских жуков на бульбе и наладит из собранного сырья производство колорадских ленточек для крепостных старшего ***** )))
  • Central Express
    Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать "преступника N1", президента Александра Лукашенко.
    Осталось мелочь, собрать...
    По его словам, для реализации этого плана по нейтрализации главы государства за вознаграждение была разработана специальная технология: любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель. Пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.
    П.С. Есть жулики, есть мошенники, а есть еще и беларуская оппозиция! Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель - Цензор.НЕТ 7005
  • Саша Симпсон
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