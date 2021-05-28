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Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба. ВИДЕО

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Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о запрете закупки электроэнергии в Беларуси не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, на выполнение договоренностей между украинским и литовским президентом, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что это стратегическое, выверенное и просчитанное решение.

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"Официальная цель Украины, к которой мы движемся и работаем настойчиво, это в 2023 году вообще отрезаться от электросетей России и Беларуси и интегрироваться в европейские, объединить наши электросети. И тогда вообще физически никто ничего не сможет купить", - пояснил глава украинского МИД.

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Топ комментарии

  • Бумеранг Жри Те
    Наш Порох був і є луДше та краСче !
    БУВ,Є І БУДЕ!!!
    ПАТРІОТ, КРИГОЛАМ, ЛЮДИНА - ВЗІРЕЦЬ ПОРЯДНОСТІ. Та тільки наш 73%-ий лохторат зрадив того, кого боявся пуйло! Увесь світ майже обєднався проти рашки, дякуючи Пороху. І тільки наші довбодятли плюнули йому в обличчя. Ганьба хохлам, манкуртам, гнидам. До перемоги, Україно!

    Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1493
  • Frol Fedoroff
    Полный бардак в управлении государством. Министр иностранных дел про экономику, секретарь офиса ведет международные переговоры, МВД ловит террористов, а СБУ ловит мышей. Ото выбрали слуг
  • Frol Fedoroff
    А до 2019 года Украина электроэнергию продавала Атомные, гидро, тепловые и "зеленые" э\станции разом сломались? Или дураки у власти? Или враги?
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