Один из катеров типа "Island", переданных ВМС Украины, совершил контрольный выход в море, - посольство Украины в США
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
Катера типа "Island", переданые в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной, проходят завершающий процесс технического обновления.
27 мая в городе Балтимор, штат Мэриленд, в Чесапикском заливе состоялся плановый контрольный выход в море одного из переданных патрульных катеров. В выходе приняли участие представители рабочей группы Военно-Морских Сил ВС Украины и военно-морской атташе Посольства Украины в США.
По словам офицеров национального военного флота, которые непосредственно занимаются сопровождением ремонтных работ, во время плавания катер подтвердил свои мореходные качества и технические характеристики. В рамках испытаний была также проверена работа современного навигационного оборудования.