На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков. ФОТО
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27 мая на въезде в Киев произошло ДТП с участие шести грузовых автомобилей, в том числе 2 автомобилей, перевозивших военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"На въезде в Киев со стороны Борисполя 27 мая произошло масштабное ДТП: столкнулись шесть грузовиков. В аварию попали и два грузовика Нацгвардии. Военнослужащие НГУ не пострадали и помогали спасти водителя, которому досталось больше всего", – говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.
По данным ГСЧС, помощь спасателей понадобилась для деблокирования одного из водителей участвовавших в ДТП грузовиков.