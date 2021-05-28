На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков. ФОТО

27 мая на въезде в Киев произошло ДТП с участие шести грузовых автомобилей, в том числе 2 автомобилей, перевозивших военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"На въезде в Киев со стороны Борисполя 27 мая произошло масштабное ДТП: столкнулись шесть грузовиков. В аварию попали и два грузовика Нацгвардии. Военнослужащие НГУ не пострадали и помогали спасти водителя, которому досталось больше всего", – говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

По данным ГСЧС, помощь спасателей понадобилась для деблокирования одного из водителей участвовавших в ДТП грузовиков.

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