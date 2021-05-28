США уведомили Россию, что не будут возобновлять Договор об открытом небе, - АР

США решили не возобновлять сотрудничество с Россией в рамках Договора об открытом небе.

Об этом сообщил в четверг репортер Associated Press в Белом доме Зик Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки

По данным американских чиновников, заместитель госсекретаря США Венди Шерман уже сообщила замглавы МИД России Сергею Рябкову, что США не будут возвращаться к соглашению, из которой вышли в ноябре прошлого года. Тогда Вашингтон назвал причиной выхода нарушение условий Договора со стороны России. Россия осудила решение Соединенных Штатов.

Напомним, 19-го мая депутаты Госдумы России единогласно проголосовали за выход страны из международного договора об открытом небе. Законопроект о денонсации договора внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

По сообщениям, администрация США не хотела возвращаться к соглашению, потому что это могло бы прислать России "ошибочный сигнал". Джо Байден якобы выражал беспокойство, что возвращение к соглашению, которое по мнению США Россия нарушает, ослабило бы позиции США относительно широкой повестки дня контроля над вооружениями.

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Договор по контролю за вооружением "Открытое небо" позволял полеты с целью мониторинга над военными комплексами страны-партнера. Его целью было укрепить доверие между военными двух стран.

Сейчас между США и Россией остается действующим только соглашение о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 (New START). Его действие продолжили в феврале этого года, впрочем Москва уже успела обвинить США в злоупотреблении.

Ранее спецпредставитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече обсудят вопросы стратегической стабильности по ряду вопросов контроля вооружений и безопасности.