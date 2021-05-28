В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели

3 306 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"28 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 306 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 169 детей и 77 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 402 человека;

летальных случаев - 156;

выздоровели - 13 298 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 25 454 человека,

методом ИФА - 11 758 человек,

экспресс-тестами - 23 351 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 196 673 человека;

выздоровели - 2 020 216 человек;

летальных случаев - 50 232;

проведено ПЦР-тестов - 10 131 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях", - рассказали в Минздраве.



