Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война. В этой ситуации Украина должна начать активно напоминать о базах данных российских воздушных судов, постоянно нарушают международное право, осуществляя полеты в оккупированный Крым.

Об этом заявил нардеп "СН" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы призвал украинскую власть позаботиться не столько о наказании Лукашенко, как о России. И авиационная война, которая может вспыхнуть между ЕС и РФ нам может помочь. В ответ на запрет авиатранзита через территорию Беларуси в воздушное пространство ЕС, Россия перестала принимать рейсы европейских авиакомпаний, которые направляясь в российские аэропорты обходят территорию Беларуси. Это ясный сигнал Кремля - ​​Лукашенко их с#кин сын и сдавать его Кремль не намерен", - заявил Яременко.

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"Понятно, что европейцы задумаются над ответом на эту наглость. Конечно, пока трудно поверить, что европейцы проявят характер и пойдут на дальнейшее обострение с РФ. Но вдруг? Вот здесь Украина должна начать активно напоминать о базах данных российских воздушных судов, постоянно нарушают международное право, осуществляя полеты в оккупированный Крым. Преимущественно это лизингуемые "Боинги" и "Аэробусы". И Украина пока немного достигла в том, чтобы убедить международных партнеров начать преследовать нарушителей. Самое время удвоить усилия", - призвал Яременко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.