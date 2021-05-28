Украинский воин погиб от пули врага на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз нарушили режим "тишины", - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-мм калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Новгородское - из минометов 82-мм калибра.
Вблизи Марьинки враг осуществил обстрел из противотанковых пушек.
Также сообщается, что в направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские воины открывали огонь.
В штабе сообщили, что обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ.