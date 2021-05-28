Украинский воин ранен на Донбассе. Враг с беспилотника сбросил два выстрела ВОГ-17 по позициям ВСУ, с полуночи уже пять обстрелов, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Вблизи Авдеевка враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра, а возле Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по позициям ВСУ с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", сказано в сообщении.
В шабе подчеркнули, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.