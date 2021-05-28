Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов

По информации Службы безопасности Украины, несмотря на введенный в июле прошлого года режим всеобщего прекращения огня, в районе ООС в 2021 году постоянно работают российские снайперы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгений Русинов.

"Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил Российской Федерации, вооруженных дальнобойными снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, которые дополнительно оснащены соответствующими комплексами контрснайперськои борьбы, - отметил он. - По имеющимся оперативным данным, работу последних используют объектово на проблемных участках линии боевого соприкосновения, при этом ее налажено по безротационному принципу. То есть работают профессионалы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід"

По его словам, за 2020-2021 гг. силами ООС зафиксировано 54 факта так называемой "работы" враждебных снайперских групп, в результате деятельности которых в прошлом году было убито 13 украинских военнослужащих, а 14 получили ранения. В этом году уже 19 погибших и 8 раненых. Среди гражданского населения факты ранений не фиксировались.

"При этом присутствие кадровых военных России из числа снайперов подтверждается профессиональным снаряжением последних, вроде британской винтовки Accuracy и французской системы наблюдения JIM LR, которые крайне трудно приобрести представителям незаконных вооруженных формирований", - объяснил Русинов.

Он также напомнил, что власти страны-агрессора с 2014 года отрицают участие своих кадровых военных в войне на Донбассе, а присутствующих в составе НЗФ так называемых "Л/ДНР" российских граждан называют "добровольцами".

С полным текстом интервью Евгения Русинова можно ознакомиться тут.