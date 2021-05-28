Глава Ryanair О'Лири о принудительной посадке самолета в Минске: Подготовленный и незаконный угон

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал принудительную посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем "подготовленным и незаконным угоном".

Об этом говорится в его письме, которым располагает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание ссылается на письмо, которое О'Лири отправил руководителю департамента авиации Беларуси.

В письме он называет поступок Беларуси "порицаемым незаконным действием" и требует власти Беларуси идентифицировать трех пассажиров, которых компания подозревает в работе на КГБ.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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