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Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова. ВИДЕО

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Украине необходим закон о деолигархизации, поскольку сплетение большого бизнеса и политики влияет на вектор развития государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Я еще не видела проекта закона, поэтому не могу комментировать, что непосредственно в нем. Но я считаю, что с точки зрения построения государства с деолигархизированной системой такой закон нужен", - сказала Венедиктова в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" в четверг вечером.

"Надо понимать, что когда речь идет об определенных природных монополиях, о большом бизнесе, тесно сплетенном с политикой, - это процессы, которые значительно влияют на вектор развития государства (…) Нам надо отделять большой бизнес от политики", - добавила генпрокурор.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на протяжении недели с 24 по 28 мая.

27 мая председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Думаю Зе его тоже не читал. А какая разница? Главное шо его читал вице-презедент Андрей Елдак позывной Козыр Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4542
  • Герхард
    "Патамуша я очко государево". Венедиктова.

    Закон-то нужен, но не в исполнении слуг олигархов.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Не читала,но одобряю. Закон о деолигархизации еще не видела, но он нужен для правильного вектора развития государства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8630
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