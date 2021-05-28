За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 116 934 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"16 293 человека привиты против COVID-19 за сутки 27 мая 2021. Первую дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы - 9 410 человек.

В течение суток работали: 254 мобильные бригады, 1 485 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 28 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

С начала прививочной кампании привиты 999 074 человека, из них получили 1 дозу - 999 072 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 116 934 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 1 116 006 прививок.



