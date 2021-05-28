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Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19

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Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19
Компания Facebook больше не будет удалять посты в социальной сети об искусственном происхождении COVID-19, потому что расследование по этому вопросу продолжается/

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

"Мы продолжаем работать с экспертами по здравоохранению, чтобы идти в ногу с меняющейся природой пандемии и регулярно обновлять нашу политику, когда появляются новые факты и тренды", - заявил вице-президент Facebook Гай Розен.

В феврале 2021 компания объявила, что запрещает писать посты, в которых говорится о том, что коронавирус был якобы создан в китайской лаборатории, а также о неэффективности или ядовитости вакцин. Но после того, как президент США Джо Байден попросил разведку "удвоить" усилия по поиску источника COVID-19, и в числе прочего рассмотреть "вопросы по Китаю", компания решила пересмотреть свою политику.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории в Ухане сильно заболели несколько сотрудников. В Китае эту версию отвергли.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    О, да? Фейсбук милостиво соизволил позволить холопам писать что они думают...
  • Scorpman Y
    а шо ж такое, китай перестал платить цукенбергу за удаление такой неудобной информации? Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 8191
  • Підлога Маккартні
    Потому что нада быть полным зебилом, что бы поверить, что коронавирус появился из-за того, что бабуся в поселке Вухань скушала летучего кажана. 5000 лет китайской цивилизации, всю жизнь они жрали этих мышей, а венцом в цепи эволюции вируса стала какая-то бабуся Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 4793
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