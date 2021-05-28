Новости • Агрессия России против Украины, Задержание Протасевича

Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба

3 36823
Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба
Сближение Беларуси с Россией несет потенциальную угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "1+1" 27 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Министр подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.

"Как государство мы заинтересованы в том, чтобы рядом с нами была европейская, стабильная, демократическая Беларусь. К сожалению, своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром, и нас каких-то конструктивных в перспективе шагов в отношении него", – сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко

По его словам, сейчас такие шаги невозможны, как и не были возможны и до задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"Он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу – это дорога к еще более тесному союзу... По сути, возможно, это даже завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом. Мы должны заботиться о правах человека, о правилах международной авиационной безопасности. Но мы также должны заботиться о своей национальной безопасности. Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией – это симметричное возрастание угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы, безусловно, должны учитывать, принимая те или иные решения", – заявил Кулеба.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Главное, что бы на с не поглатили, это же мечта зебила. Он даже предлагал хуйлу забрать Украину хотя бы за долги...
    Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 874
  • 4 Повістки
    Зє сцикун дійсно здав частину донецької та луганської областей, а крим здав особисто ти.
  • Підлога Маккартні
    разницы нет, но я думаю, что он за. Литвины все ностальгируют по Совку Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7735
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости