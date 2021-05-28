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Зеленский поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем республики: Жду Вас на праздновании 30-летия независимости Украины

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Зеленский поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем республики: Жду Вас на праздновании 30-летия независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем республики.

Свое поздравление Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиеве с Днем републики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики. Жду продолжения диалога по двустороннему партнерству и ваше участие в праздновании 30-летия независимости Украины", - написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Саша Симпсон
    Вітання Азербайджанському Народу!!!!Карабах це Азербайджан!!!!
  • BaktriyaKavkaz
    Дал не народ, а жюри.И ТО ЧТОБ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ БЫСТРЕЯ ВЫШЛА ИЗ ГЕЛЬБАДЖАРА(ГалаБэйЯшар-полно золота и цветмета.Может и Макрон в доле сейчас.И открытая высокая площадка -все Иреванское ханство на ладони) и Лачина,и вернула г.Ходжалы,где был геноцид ,и там должен стоять памятник, и "деревню имп.ГанЭрия"(Ханкенди),где сейчас одни арабохайи(историк А.Величко-глред самого поп.журнала на Кавказе с названием "Кавказ".Автор кн."Кавказ" кон.19в.).Просто Украине надо было побольше дать балов.
  • BaktriyaKavkaz
    Спасибо Всему Украинскому народу за поздравления.Мы вместе победим этих этих гнид шейниных,покупающих недвижимости за границей тошнотворных соловьевых,уродку с открытыми вонючими грудями симонян-ее мужа обезьянку в ящике крут-ся,разноцветные штаны скабеевых,киселевых-абзаловых болтунов,глиста кургеняна и др.мусор,который собрался в Москве.СЛАВА КАВКАЗУ,СЛАВА УКРАИНЕ!
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