Зеленский поздравил президента Азербайджана Алиева с Днем республики: Жду Вас на праздновании 30-летия независимости Украины
1 62112
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем республики.
Свое поздравление Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиеве с Днем републики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики. Жду продолжения диалога по двустороннему партнерству и ваше участие в праздновании 30-летия независимости Украины", - написал Зеленский.