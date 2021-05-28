Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить

России выгодно, чтобы переговоры ТКГ продолжались в Минске, потому что это в определенной степени легитимизирует режим Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"На мой взгляд, вопрос о смене Минска встал еще тогда, когда украинская власть официально не признала легитимным президента Лукашенко. Было бы странно, если бы мы отправляли международную делегацию и использовали как площадку для международных переговоров страну, власть в которой мы официально не признаем. Это первое. Второе, решение о смене площадки должно быть консенсусным. Оно должно утверждаться тремя сторонами-членами ТКГ. Наверное, было бы логично, чтобы новую локацию предложило ОБСЕ. Но, опять же, нельзя не учитывать и мнение Украины. Поэтому если украинская делегация примет решение не ездить в Минск, то остальным сторонам придется считаться", - отметил Гармаш.

По его словам, Россия зря апеллирует к Германии и Франции.

"Думаю, что в какой-то степени Лавров может сделать себе медвежью услугу, делая пассаж в адрес Берлина и Парижа, потому что тогда (местом переговоров. - Ред.) могли бы стать Берлин и Париж. Потому что они тоже как бы являются соавторами Минских соглашений. Но не нужно забывать, что некоторые участники переговоров, представляющие де-факто российскую делегацию, находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить", - отметил Гармаш.

Представитель украинской делегации в ТКГ заявил, что России выгодно оставить переговоры в Минске.

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"Минский" процесс останется "минским", потому что он основан на Минских соглашениях, которые останутся минскими исторически. Хотя России выгодно, чтобы переговоры продолжались в Минске, потому что это в определенной степени легитимизирует режим Лукашенко. Опять же, Россия очень уверенно себя там чувствует. Я бы, например, не хотел летать в Минск после того, что там сейчас происходит, потому что чувствую для себя определенные угрозы. Мы помним, как украинец Гриб был задержан ФСБ России и где он оказался в результате", - подытожил он.

Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на инициативу Кравчука и заявил, что "не ему решать, как будет дальше работать контактная группа".

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