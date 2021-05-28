Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию

Украина могла бы более эффективно использовать ситуацию с запретом белорусским авиакомпаниям пользоваться европейским воздушным пространством, в частности – для экономики страны.

Такое мнение в эфире "Радио НВ" 27 мая выразил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Если я не ошибаюсь, сегодня продолжают через нашу территорию летать белорусские самолеты. Поэтому тут или полностью нужно решать этот вопрос, или, наоборот, забирать транспортное сообщение в Украину. Например, во Львов, в Киев – там, где можно было бы перехватить инициативу, чтобы Украина получила профит, выгоду от этого для экономики и для развития транспортной инфраструктуры", – сказал Разумков.

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По его словам, воздушное пространство сегодня – одно из наиболее выгодных и интересных в экономическом плане.



"Поэтому я думаю, что мы не до конца здесь дорабатываем", – пояснил спикер украинского парламента.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.