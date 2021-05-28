Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро
Об этом она написала в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ", - отметила Рибейро.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.