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Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба

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Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба
Украинские дипломаты установили связь с 10 украинцами, которые находятся на лечении в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

Глава МИД рассказал, что 26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около 160 стоят в очереди на ближайшее время.

"Из этих 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством. Они дозвонились в посольство. Я никого ни в чем не обвиняю. Мы сейчас установим связь и предоставим полностью помощь. Из тех 10, с которыми установлен контакт, двоим уже оказана помощь. ... Мы уже нашли реанимобиль, который будет находиться фактически постоянно, 24 часа, в нашем распоряжении, чтобы вывозить людей. Не надо лететь на самолете", - отметил министр.

Кулеба добавил, что "не все люди хотят, чтобы о них знали, что они где-то на операции, что они находятся в каком-то особом состоянии".

"У нас была в Непале ситуация, когда одни кричали: "Дайте нам выехать!" – а другие говорили: "Не трогайте нас, мы не дадим никаких данных, мы не хотим, чтобы кто-то знал, что мы здесь". Мы знаем о тех, кто в Беларуси, и никто не останется наедине с проблемами", - добавил глава МИД.

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Топ комментарии

  • vitalmod
    Уже больше двух лет земрази у власти, где медицина, где вакцины?
  • Rouhh Elohim
    Как тонко манипулируют на сознании украинцев, давя на жалость! Почему с таким же пиететом и уважением не говорят о тех получает ранения на фронте?! А тут видите ли 160 человек лечатся. Пусть лечатся, кто ж против, только подвязывать всю политику Украины под них, мол, не можем мы с Беларусью разорать отношения, - это бред!
  • Саша Симпсон
    У Гітлера в Освенциму була найкраща медицина на той час,не чули?
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