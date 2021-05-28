Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба

Украинские дипломаты установили связь с 10 украинцами, которые находятся на лечении в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

Глава МИД рассказал, что 26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около 160 стоят в очереди на ближайшее время.

"Из этих 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством. Они дозвонились в посольство. Я никого ни в чем не обвиняю. Мы сейчас установим связь и предоставим полностью помощь. Из тех 10, с которыми установлен контакт, двоим уже оказана помощь. ... Мы уже нашли реанимобиль, который будет находиться фактически постоянно, 24 часа, в нашем распоряжении, чтобы вывозить людей. Не надо лететь на самолете", - отметил министр.

Кулеба добавил, что "не все люди хотят, чтобы о них знали, что они где-то на операции, что они находятся в каком-то особом состоянии".

"У нас была в Непале ситуация, когда одни кричали: "Дайте нам выехать!" – а другие говорили: "Не трогайте нас, мы не дадим никаких данных, мы не хотим, чтобы кто-то знал, что мы здесь". Мы знаем о тех, кто в Беларуси, и никто не останется наедине с проблемами", - добавил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба