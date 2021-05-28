Украина совместно с партнерами должны заставить Россию обеспечить деятельность мониторинговых органов на оккупированной территории, - Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтегарции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что Украина совместно с международными партнерами должны заставить российскую сторону обеспечить деятельность мониторинговых органов на оккупированной территории, в соответствии с международным правом.

"Местное население оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова сталкивается с искусственным прерыванием связей с Украиной. Кроме того, что заблокировано свободное передвижение граждан через линию соприкосновения и админграницах, оккупационные режимы продолжают блокирование доступа агентства ООН, Международного комитета Красного Креста, СММ ОБСЕ на неподконтрольных правительству Украины территориях, в том числе, и к местам содержания пленных, которые находятся в нечеловеческих условиях", - цитирует Резникова пресс-служба министерства по результатам встречи со Специальным представителем ЕС по правам человека Эмоном Гилмором, передает Цензор.НЕТ.

Так, Резников выразил убеждение, что российскую сторону необходимо заставить обеспечить деятельность мониторинговых органов, в соответствии с международным правом, Уставом ООН, соответствующими резолюциями Генассамблеи ООН и национальным законодательством.

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Он добавил, что эффективный мониторинг ситуации по правами человека на временно оккупированных украинских территориях должен осуществляться только по существующим международно-правовыми стандартами.

Также украинский вице-премьер озвучил заинтересованность в привлечении европейских экспертов к работе по наработке программы, направленной на защиту прав детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

В свою очередь Гилмор подтвердил намерения относительно визита в Украину и отметил важность создания Центра по развитию мира.