Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину, - премьер Хегер

Словацкая республика всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и она заинтересована в сохранении этого транзита через Украину.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается проекта "Северный поток-2", то это решать не Словакии. Словакия всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и мы, безусловно, заинтересованы в сохранении этого транзита газа через Украину. Мы верим, что транзитный контракт между Россией и Украиной будет выполняться в дальнейшем", - сказал Хегер.

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