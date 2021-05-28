Адвокаты Тупицкого не явились в суд: рассмотрение дела о подкупе свидетелей перенесли на 8 июня

Подольский районный суд Киева отложил рассмотрение дела Александра Тупицкого на 8 июня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Тупицкого Константин Дорошенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что суд перенесен из-за неявки адвокатов, которые были заняты в других судебных заседаниях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено, - ГБР. ВИДЕО

"Это заседание провели. Мы подавали ходатайство, и причины неявки (адвокатов Тупицкого. - Ред.) были признаны уважительными, и было отложено (рассмотрение дела. - Ред.) на 8 июня на 10:00 ", - сообщил адвокат.

Как сообщалось, Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля.

Ранее ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также, в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.