Опубликован указ Зеленского о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании Славянской городской военно-гражданской администрации опубликован в издании "Голос Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию документа в издании "Голос Украины".

"Во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях" постановляю: создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в документе.

Командующему объединенными силами, председателю Донецкой областной государственной администрации поручили осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Отмечается также, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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