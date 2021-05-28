ФБР подключилось к расследованию обстоятельств принудительной посадки рейса Ryanair в Минске

Обстоятельства посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

"Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит ежедневно, круглосуточно семь дней в неделю", - сказал Кишкис журналистам.

По его словам, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также "около 90% всех пассажиров самолета".

Заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас сказал, что самолет еще находится в аэропорту Вильнюса, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения самолет сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также сообщалось, что ICAO расследует инцидент с перехватом самолета. Международная организация гражданской авиации начинает расследование после перехвата самолета Ryanair. Первые итоги будут к 25 июня.